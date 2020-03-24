18:28 Распространение коронавируса в Украине беспокоит почти 90 % населения
18:24 Генсек ООН призвал прекратить войны из-за коронавируса
18:18 В Украине при несоблюдении карантина коронавирусом могут заразиться миллионы, – МОЗ
17:53 ВСУ угрожает критическая ситуация с недостатком еды, – Магера
17:52 Эпидемия COVID-19: авиакомпании ФРГ помогут эвакуировать украинцев из отдаленных стран мира
17:51 Google может полностью пропустить выпуск Chrome версии 82
17:35 Зеленский попросил Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
17:35 В Италии выписали из больницы «пациента №1»
17:26 В Саудовской Аравии – первая смерть от коронавируса
17:16 В результате карантина из-за COVID-19 в Украине снизилась заболеваемость гриппом, – МОЗ
17:13 США могут стать следующим эпицентром распространения COVID-19, – ВОЗ
17:10 Российские наемники закрыли въезд на временно оккупированную часть Донбасса
16:56 Польша ограничивает передвижение из-за эпидемии COVID-19
16:37 Минюст объяснил, как будут оплачиваться больничные во время карантина
16:28 Террористы на Донбассе скрывают случаи COVID-19
16:03 В оккупированном Крыму зарегистрировано 6 случаев COVID-19
16:00 Российские силовики угрожают убийством политзаключенному Шумкову, – Денисова
15:49 Цены на гречку и овощи выросли на 50%
15:39 COVID-19: Фонд Порошенко передал львовскому госпиталю медицинское оборудование
15:33 Кличко рассказал, при каких условиях Киев закроют на въезд и выезд
15:13 Через Украину проехали 240 иностранцев в Молдову и Румынию
14:51 Армани выкупил первые полосы в 60 газетах для обращения к медикам
14:49 CNN: Австрия умалчивала об эпицентре распространения COVID-19
14:20 В МОЗ призвали украинцев надевать медицинские маски: «Дефицита не будет»
14:19 Удаленная занятость во время карантина позволяет сотрудникам работать дольше
14:15 На Буковине подтвердили еще 13 случаев инфицирования COVID-19

Google может полностью пропустить выпуск Chrome версии 82

Компания Google из-за пандемии коронавируса может отказаться от выпуска браузера Chrome 82, сразу перейдя к тестированию Chrome 83.

Вторник, 24 марта 2020, 17:51

Об этом пишет Engadget.

На прошлой неделе Google объявила, что приостановит выпуск Chrome и Chrome OS, чтобы скорректировать график работы, так как из-за пандемии COVID-19 многих сотрудников пришлось перевести на удаленный формат работы. Тогда в компании отметили, что пока будут работать над тем, чтобы текущие версии были максимально стабильными, и на данный момент они не будут продвигать Chrome 81 с бета-версии до стабильной.

Позже стало известно, что новый план состоит в том, чтобы полностью пропустить этап выпуска. Директор по управлению техническими программами Джейсон Керси отметил, что бета-канал будет оставаться в версии 81 до тех пор, пока версия 83 не будет готова к продвижению, а 82 версию вовсе пропустят. Это может означать более раннюю дату выпуска для версии 83, но официальное решение пока не принято.

Предполагается, что Chrome 81 принесет новые функции смешанной реальности и пробную интеграцию NFC в браузер. Также ожидаются изменения HTTPS, которые будут удалять старые протоколы и блокировать некоторый контент, если он попытается загрузиться через HTTP на защищенный сайт.

Теги: Google, Chrome

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!