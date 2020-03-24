Google может полностью пропустить выпуск Chrome версии 82

Об этом пишет Engadget.

На прошлой неделе Google объявила, что приостановит выпуск Chrome и Chrome OS, чтобы скорректировать график работы, так как из-за пандемии COVID-19 многих сотрудников пришлось перевести на удаленный формат работы. Тогда в компании отметили, что пока будут работать над тем, чтобы текущие версии были максимально стабильными, и на данный момент они не будут продвигать Chrome 81 с бета-версии до стабильной.

Позже стало известно, что новый план состоит в том, чтобы полностью пропустить этап выпуска. Директор по управлению техническими программами Джейсон Керси отметил, что бета-канал будет оставаться в версии 81 до тех пор, пока версия 83 не будет готова к продвижению, а 82 версию вовсе пропустят. Это может означать более раннюю дату выпуска для версии 83, но официальное решение пока не принято.

Предполагается, что Chrome 81 принесет новые функции смешанной реальности и пробную интеграцию NFC в браузер. Также ожидаются изменения HTTPS, которые будут удалять старые протоколы и блокировать некоторый контент, если он попытается загрузиться через HTTP на защищенный сайт.