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Google на постійній основі залишить частину працівників працювати віддалено

Компанія Google навіть після запланованого на вересень цього року відкриття офісів планує деяких співробітників залишити працювати віддалено.

Четверг, 6 мая 2021, 13:38

Про це повідомляє телеканал CNN.

Співробітники компанії по всьому світу можуть продовжувати працювати віддалено до вересня, після чого вони зможуть вибирати між поверненням в свій офіс, як це було до пандемії, роботою в офісі Google в іншому місті або постійною віддаленою роботою, якщо це дозволяє їх посада.

Представник Google підтвердив, що нова політика, яка вступить в силу 1 вересня, була доведена до відома співробітників в заяві генерального директора Google Сундара Пічаї.

Пічаї сказав, що він очікує, що 60% співробітників компанії по всьому світу будуть повертатися в свої офіси кілька днів на тиждень, 20% переведуться в інший офіс, а інші 20% будуть працювати з дому.

У Google працює близько 140 000 співробітників по всьому світу, а офіси розташовані приблизно в 170 містах і 60 країнах.

Теги: Google, віддалена робота, офіси, Пандемия

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