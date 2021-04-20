Google назвав борщ «традиційною російською стравою»

Рейтинг опубліковано на сайті Google Arts&Culture.
У списку з’явилися вінегрет, салат “Олів’є”, сирники, пельмені, гречана каша, шашлик та інші страви.
П’яте місце у так званому рейтингу зайняв борщ.
“Історія борщу йде у глибину століть, але у XX столітті цей простий та ситний суп став основною стравою у меню кафе від Хабаровська до Бреста”, – йдеться в описі страви.
Крім того, в Google розповіли про “різні рецепти борщу”, зокрема борщ по-українськи, борщ по-московськи. Потім борщ начебто став “збірною назвою різних супів із кислим присмаком”.
Пізніше у Федеральному агентстві туризму РФ розповіли про запуск спільного проєкту з Google “Розкуси Росію”. Зазначається, що це своєрідна “енциклопедія про смаки та кулінарні традиції Росії”.
Як відомо, борщ — українська національна страва, на привласнення якої давно посягають росіяни. Попри те, що страву частиною української кухні визнає міжнародна спільнота (нещодавно український борщ потрапив до переліку 20 найсмачніших супів у світі за версією американського телеканалу CNN) суперечки з приводу походження страви тривають досі.
В грудні минулого року в американській газеті The New York Times вийшла стаття “У російсько-українському конфлікті відкривається новий фронт: борщ”, присвячена цьому. #Букви розповідали про жительку села Борщів на Житомирщині, 76-річну Ольга Габро, яка прославила український борщ в США.
- Колишня порноакторка Саша Грей, яка у квітні 2011 року завершила кар’єру, приготувала борщ на камеру. Хоча зірка згадала, що це українська страва, без провокацій не обійшлося.