В рамках совместного проекта представительство компании Google в Украине и Министерство защиты окружающей среды создали виртуальные туристические маршруты и панорамы для 10 национальных природных парков нашей страны.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как отметили в ведомстве, отныне каждый в любое время (особенно во время карантина) может совершить виртуальное путешествие по экологическим тропам, речным маршрутам, посетить Скалы Довбуша или Мертвое озеро, источник Бук или усадьба Святого Николая.

“Оцифрованные национальные парки – это не только новые возможности для развития природоохранной сферы. Прежде всего, это популяризация увлекательных украинских пейзажей далеко за ее пределами. Это еще один способ продемонстрировать, что Украина удивительная и ею стоит путешествовать”, – отметил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

Так, были оцифрованы:

• Национальный природный парк “Вижницкий” (гора Стижок, урочище Лужки, источник Бук);

• Национальный природный парк “Ужанский” (граница Кременец-Тройстик, дуб Чемпион);

• Национальный природный парк “Гуцульщина” (полонина Росохата, усадьба Святого Николая, музей “Пчеловодство Гуцульщины”);

• Национальный природный парк “Сколевские Бескиды” (Крушельницкое лесничество, Мертвое озеро, дворец Гредлив);

• Национальный природный парк “Зачарованный край” (скалы Смерековый Камень, пеший маршрут);

• Национальный природный парк “Черемошский” (пруд Кляуза Перкалаб, церковь Святого Иоанна Крестителя, Черный Дол);

• Национальный природный парк “Верховинский” (эколого-образовательный визит-центр, гора Дил);

• Национальный природный парк “Карпатский” (Скалы Довбуша, гора Маковица, полонина Маковица);

• Национальный природный парк “Дерманско-Острожский” (Бущанский заказник, урочище Зинков камень, экологическая тропа от Волыни до Подолья);

• Национальный природный парк “Кременецкие горы” (Кременецкая крепость, Девичьи скалы, источник Святой Анны).

Стоит отметить, что в прошлом году в рамках проекта были оцифрованы первые шесть заповедных объектов: национальные природные парки “Голосеевский”, “Нижнеднестровский”, “Нижнеднепровский”, “Мезинский”, “Гетманский” и “Нижнесульский”.