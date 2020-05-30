Об этом сообщает агентство Reuters.

“Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать”, — сказано в сообщении Google, опубликованном на сайте разработчиков Android.

Мероприятие первоначально планировалось провести в среду. Компания пообещала опубликовать более подробную информацию о новой версии Android “в ближайшее время”, но не назвала точную дату.

Протесты распространились по всей территории США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после того, как белокожий полицейский прижал его коленом при задержании.