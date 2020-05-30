Об этом сообщает агентство Reuters.
“Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать”, — сказано в сообщении Google, опубликованном на сайте разработчиков Android.
We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.
— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020
Мероприятие первоначально планировалось провести в среду. Компания пообещала опубликовать более подробную информацию о новой версии Android “в ближайшее время”, но не назвала точную дату.
Протесты распространились по всей территории США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после того, как белокожий полицейский прижал его коленом при задержании.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
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- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.