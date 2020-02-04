Об этом компания проинформировала в специальной рассылке, сообщает The Guardian.

Сообщается, что ноябре 2019 года случился системный сбой, который коснулся некоторых пользователи облачного хранилища Google Фото, которые делали резервное копирование данных аккаунта с помощью службы Takeout. Из-за программной ошибки Google в течение 4 дней — с 21 по 25 ноября — отправлял личные видео этих пользователей по электронной почте другим, не связанным с ними пользователям.

“Мы исправили основную проблему и провели углубленный анализ, чтобы предотвратить повторение этой проблемы. Нам очень жаль, что это произошло”, — подчеркнули в компании.

В Google не озвучили информацию о том, сколько конкретно пользователей пострадали, но отметили, что это около 0,01% от общего количества юзеров Google Фото.