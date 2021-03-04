Компания Google заявила, что перестанет использовать технологии отслеживания, которые идентифицируют пользователей во время просмотра страниц в интернете.

Об этом в своем блоге написал директор Google по управлению продуктами Дэвид Темкин.

В прошлом году Google пообещала отказаться от файлов cookie в Chrome в течение двух лет. Теперь же в компании заявили, что не будут создавать или использовать существующие альтернативные технологии для отслеживания информации о пользователях для нацеливания рекламы.

“Пользователи не должны соглашаться на то, что за ними следят в сети, ради получения релевантной рекламы. А рекламодателям не нужно отслеживать индивидуальных пользователей по всей сети, чтобы получить эффективную цифровую рекламу”, — говорится в заявлении.

Компания планирует задействовать технологию Federated Learning of Cohorts (FLoC). FLoC использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных пользователей и объединяет их в большие группы на основе предпочтений. При этом данные пользователя остаются конфиденциальными, а рекламодатели получают информацию, необходимую им для таргетинга.

“Чтобы интернет оставался открытым и доступным для всех, мы должны делать больше для защиты конфиденциальности, а это означает не только отказ от сторонних файлов cookie, но и любых технологий, используемых для отслеживания людей во время просмотра страниц в Сети. Мы по-прежнему остаемся сторонниками сохранения динамичной и открытой экосистемы, в которой люди могут получить доступ к контенту, который сопровождается рекламой, с уверенностью, что их конфиденциальность и выбор будут соблюдены”, – написал Темкин.