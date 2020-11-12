Об этом пишет The Verge.
На данный момент каждая учетная запись Google бесплатно получает 15 ГБ для Gmail, “Диска“ и “Фото“. Но с 1 июня следующего года Google начнет взимать плату за хранение после того, как на учетной записи будет использовано более 15 гигабайт.
Все фотографии и документы, загруженные до 1 июня, не будут учитываться при ограничении 15 ГБ, поэтому у пользователей будет достаточно времени, чтобы решить, продолжать ли использовать Google Photos или переключиться на другого поставщика облачного хранилища.
В Google отмечают, что компания предлагает больше бесплатного хранилища, чем другие, и также утверждают, что 80 % пользователей Google Photos не достигнут ограничения в 15 ГБ в течение как минимум трех лет.
Компания будет предупреждать пользователей, когда объем их хранилищ заполнится.
Кроме того, Google улучшит функции, которые помогут удалять лишние изображения — размытые фото и скриншоты.
- Ранее сообщалось, что приложение Google Photos получило обновление, и теперь оно может считывать текст на фотографиях или картинках, а также распознавать слова и предложения.