С 1 июня 2021 года сервис Google Photos ограничит объем бесплатно хранящихся на портале файлов.

Об этом пишет The Verge.

На данный момент каждая учетная запись Google бесплатно получает 15 ГБ для Gmail, “Диска“ и “Фото“. Но с 1 июня следующего года Google начнет взимать плату за хранение после того, как на учетной записи будет использовано более 15 гигабайт.

Все фотографии и документы, загруженные до 1 июня, не будут учитываться при ограничении 15 ГБ, поэтому у пользователей будет достаточно времени, чтобы решить, продолжать ли использовать Google Photos или переключиться на другого поставщика облачного хранилища.

В Google отмечают, что компания предлагает больше бесплатного хранилища, чем другие, и также утверждают, что 80 % пользователей Google Photos не достигнут ограничения в 15 ГБ в течение как минимум трех лет.

Компания будет предупреждать пользователей, когда объем их хранилищ заполнится.

Кроме того, Google улучшит функции, которые помогут удалять лишние изображения — размытые фото и скриншоты.