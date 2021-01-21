Материнская компания Google и французская ассоциация издателей подписали соглашение об авторских правах, согласно которым компания будет платить за контент СМИ, используемый в своих сервисах.

Об этом сообщает Reuters.

Компания уже платит нескольким европейским изданиям, но это первое отраслевое соглашение.

Стоимость вознаграждения зависит от объема публикации, трафика и “вклада в политическую и общую информацию”, говорится в заявлении. Общая сумма выплат и другие детали не разглашаются.

Переговоры о заключении соглашения велись несколько месяцев.

В ноябре 2020 французское отделение компании договорилось с представителями газет Le Monde, Le Figaro и Liberation, еженедельных журналов L’Express, L’Obs и Courrier International. Новое соглашение распространяется на всю отрасль.

Как отмечает издание, этот шаг открывает путь к заключению индивидуальных лицензионных соглашений для французских издателей, доходы некоторых из которых упали с приходом интернета и сокращение тиражей печатных изданий.

Уже несколько лет медиакомпании критиковали Google за использование контента и отказ выплачивать вознаграждения авторам. В ноябре 2020 Google заявила, что договорилась платить Spiegel Group из Германии, Solstice Media из Австралии и Diarios Associados из Бразилии.