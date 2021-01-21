Об этом сообщает Reuters.
Компания уже платит нескольким европейским изданиям, но это первое отраслевое соглашение.
Стоимость вознаграждения зависит от объема публикации, трафика и “вклада в политическую и общую информацию”, говорится в заявлении. Общая сумма выплат и другие детали не разглашаются.
Переговоры о заключении соглашения велись несколько месяцев.
В ноябре 2020 французское отделение компании договорилось с представителями газет Le Monde, Le Figaro и Liberation, еженедельных журналов L’Express, L’Obs и Courrier International. Новое соглашение распространяется на всю отрасль.
Как отмечает издание, этот шаг открывает путь к заключению индивидуальных лицензионных соглашений для французских издателей, доходы некоторых из которых упали с приходом интернета и сокращение тиражей печатных изданий.
Уже несколько лет медиакомпании критиковали Google за использование контента и отказ выплачивать вознаграждения авторам. В ноябре 2020 Google заявила, что договорилась платить Spiegel Group из Германии, Solstice Media из Австралии и Diarios Associados из Бразилии.
- Группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном подали коллективный иск против Google, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке интернет-рекламы