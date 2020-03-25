Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине”, – говорится в заявлении.
Министерство получило грант в размере 550 тысяч долларов для ведения поисковой кампании “в рамках приоритетизации официальных источников информации”.
В ведомстве добавили, что это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с Covid-19 в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.
Позже в Минздраве заявили, что между ведомством и Google нет обмена средствами. Google только будет помогать настроить приоритетизацию официальных и достоверных каналов коммуникации МЗ в поисковых запросах в связи с распространением Covid-19 бесплатно.
При этом объем предоставленных услуг в рамках поисковой кампании в денежном эквиваленте можно оценить в 550 тысяч долларов.
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