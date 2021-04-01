Компания Google меняет свою политику в отношении удаленной работы и хочет вернуть сотрудников в свои офисы в США до 1 сентября.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Согласно ранее опубликованному заявлению, крайний срок возвращения сотрудников Google в офисы назначен на 1 сентября 2021. Однако в руководстве компании решили ускорить процесс, объявив, что вернуться на прежнее рабочее место на добровольной основе возможно уже сейчас. Поэтому с апреля офисы снова будут открыты, но пока в ограниченном количестве.

Открытие других офисов, как уже говорилось, состоится в сентябре. Ожидается, что сотрудники будут работать в офисе три дня в неделю. Google придерживается несколько иного подхода, чем такие компании, как Facebook и Twitter, которые пообещали своим работникам позволить полностью удаленную занятость на неопределенный срок.

Если работники после 1 сентября хотят работать удаленно более 14 дней в году, им придется подать официальную заявку и обосновать такую ​​необходимость. Однако в пояснительной записке говорится, что менеджер компании может в любой момент перезвонить такому сотруднику и вызвать его в офис.

Компания посоветовала своим работникам сделать прививки против COVID-19, хотя это не обязательное условие для возвращения на рабочее место.

Подход Google отличается от конкурентов: другие крупные технологические компании позволяют своим сотрудникам продолжать удаленную работу неограниченно долго. Ряд крупных компаний также тестируют так называемые гибридные рабочие условия, когда сотрудники распределяют свое рабочее время между домом и офисом.