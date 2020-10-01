Об этом пишет издание gsmarena.

Google Pixel 5

Самым большим (и, возможно, самым спорным) изменением является переход на чипсет Snapdragon 765G. Вы больше не получите топовый чипсет в топовой модели Pixel, хотя предыдущие модели часто шли с чипсетами с пониженной тактовой частотой. Производительность никогда не была целью Google.

Камера. Предыдущая модель имела телеобъектив, в этой модели – сверхширокоугольный модуль с 16-мегапиксельным сенсором. За приближение изображения отвечает 12,2-мегапиксельный модуль, дополненный оптической системой стабилизации изображения и алгоритмами искусственного интеллекта собственной разработки. Впервые в серии Pixel камера поддерживает запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Дисплей. Pixel 5 имеет диагональ 6,0 дюйма – в среднем для дисплеев Pixel 4 5,7 дюйма и 6,3 дюйма у Pixel 4. Разрешение такое же 1080p+, но это дисплей с частотой 90 Гц.

В чипсете S765G есть модем X52, обеспечивающий подключение 5G. Sub-6 поддерживается всеми версиями Pixel 5, а в некоторых странах он также будет работать в сетях mmWave. Вы получаете только Wi-Fi 5 (также известный как 802.11ac) вместо Wi-Fi 6.

Pixel 5 имеет аккумулятор емкостью 4080 мАч при мощности 18 Вт. Для сравнения, Pixel 4 XL имел аккумулятор емкостью 3700 мАч, что оказалось средним показателем выносливости. Однако дополнительная емкость вместе с чипом S765G должна помочь этому телефону прослужить значительно дольше.

Корпус сертифицирован по стандарту IP68 по защите от пыли и воды. Он сделан из переработанного алюминия и имеет текстуру для лучшего захвата.

В этом году появился новый цвет Sorta Sage, который будет сочетаться со стандартным Just Black. Сзади корпуса расположен сканер отпечатков пальцев.

Предварительные заказы на Google Pixel 5 начались 30 сентября. Смартфон станет доступен в восьми странах 15 октября и в США 29 октября.

Стоимость телефона составляет 700 долларов / 630 евро / 599 фунтов стерлингов.

Google Pixel 4a 5G

В Pixel 4a 5G имеет OLED-дисплей, размер которого 6,2 дюйма. Вы получаете только стандартную частоту обновления 60 Гц.

Этот телефон не только больше, но и мощнее, чем 4a. Фактически, он почти такой же мощный, как Pixel 5 – он имеет тот же набор микросхем Snapdragon 765G, но оснащен 6 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Хранилище такое же – на 128 ГБ.

Камера идентична Pixel 5 – основная камера на 12,2 МП, а также сверхширокая камера на 16 МП. 8-мегапиксельная селфи-камера.

Pixel 4a 5G имеет разъем для наушников 3,5 мм, чего не хватает Pixel 5. Но у этого телефона немного меньший аккумулятор – 3885 мАч. Он по-прежнему заряжается на 18 Вт через USB Power Delivery, но от беспроводной зарядки отказались.

Корпус телефона сделан из поликарбоната, не пыле- и влагозащищен. Есть сканер отпечатков пальцев.

Стоимость Google Pixel 4a 5G составляет 500 долларов США / 500 евро / 500 фунтов стерлингов.

Предварительные заказы начнутся 5 ноября, а поступят в продажу 19 числа того же месяца.