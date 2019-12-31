Согласно сообщению корпорации, на картинке изображен лягушонок Фрогги (Froggy), который готовится к новогодним праздникам в любую погоду.
“Фрогги готовится к новогодним праздникам в любую погоду. Он говорит, что его очень радует високосный год… Как только часы пробьют полночь, начинается новое десятилетие!” – сказано в описании.
“Готовы прыгнуть? Счастливого Нового года!”, – добавили авторы.
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