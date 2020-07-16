Компания Google презентовала первый в мире инструмент, который может переводить иероглифы.

Об этом пишет Cnet.

Переводчик Fabricius появился в приложении Arts & Culture. Он был создан в сотрудничестве с Австралийским центром египтологии при университете Маккуори.

Отмечается, что Fabricius будет полезен профессиональным историкам, антропологам и египтологам.

“До сих пор экспертам приходилось копаться в книгах вручную, чтобы перевести и расшифровать древний язык – процесс, который практически не менялся уже более века. Fabricius включает в себя первый цифровой инструмент, основанный на машинном обучении, который расшифровывает египетские иероглифы”, – отметил менеджер программы Google по культуре и искусству.