Компания Google заявила, что заблокирует свою поисковую систему в Австралии, если власти страны примут закон о выплатах за контент.

Об этом сообщает Reuters.

Поисковый гигант предупредил, что его 19 миллионов австралийских пользователей столкнутся с ухудшением качества поиска и YouTube, если новый закон будет введен в действие.

Австралия готовится принять законы, которые заставят технологических гигантов выплачивать платежи местным издателям и вещательным компаниям за контент, включенный в результаты поиска или новостные ленты. Если они не могут заключить сделку, назначенный правительством переговорщик определит цену.

“В сочетании с неуправляемым финансовым и операционным риском, если кодекс обретет силу в его нынешней форме, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии”, – сказал Мел Сильва, управляющий директор по Австралии и Новой Зеландии.

Комментарии Google вызвали резкий упрек премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который сказал, что страна устанавливает свои правила в отношении того, “что вы можете делать в Австралии”.

В Google назвали законы слишком широкими и заявили, что без изменений предлагать даже ограниченный инструмент поиска было бы слишком рискованно. Компания не раскрывает данные о продажах в Австралии, но поисковая реклама является ее самым большим источником дохода и прибыли во всем мире.

На этой неделе правительство Соединенных Штатов попросило Австралию отказаться от предлагаемых законов, пользующихся широкой политической поддержкой, и предложило Австралии вместо этого принять добровольный кодекс.

Австралия объявила о принятии закона в прошлом месяце после того, как расследование показало, что Google и гигант социальных сетей Facebook обладают слишком большой рыночной властью в медиаиндустрии, что, по мнению властей, представляет собой потенциальную угрозу для хорошо функционирующей демократии.