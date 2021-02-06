Об этом сообщили в блоге компании.

Сегодня, 6 февраля, исполняется 25 лет со времени передачи Великобританией Украине своей станции “Фарадей”.

По этому случаю команда Google создала яркий анимированный дудл, на котором изображена антарктическая станция с украинским флагом, а рядом с ней весело играют пингвины.

В ответ на дудл команда станции создала свой креативный вариант логотипа Google на фоне станции “Академик Вернадский” с соблюдением политики малейшего вмешательства в природу. В кадр также попала и группа субантарктических пингвинов, которые стали одними из героев сегодняшнего дудла.

С годовщиной украинскую станцию поздравило также посольство Великобритании в Украине.

“25 лет назад Великобритания передала Украине одну из своих исследовательских станций в Антарктиде – Фарадей, сделав возможным возвращение в круг стран, которые проводят там исследования, ведь украинцы были в составе первых экспедиций к этому континенту”, – отметили в посольстве.

25 років тому Велика Британія 🇬🇧 передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді — Фарадей, зробивши можливим повернення 🇺🇦 до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту.

🐧🐋#UKandUkraine #COP26 pic.twitter.com/uZcSOzZwcH — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) February 6, 2021

Украинская антарктическая станция “Академик Вернадский” расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова, в 15 тыс. км от Украины. Станция была основана Великобританией и является одной из старейших постоянно действующих станций в Антарктике, с 1977 года называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 станция была официально передана Украине и переименована в “Академик Вернадский”, в честь выдающегося ученого, основателя учения о биосфере и ноосфере, первого президента Академии наук Украины (1918 г.) Владимира Вернадского.