Сьогодні, 13 квітня, пошуковик Google представив дудл, який присвячений Музею мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку. Цього року він відзначає 151-ту річницю заснування.

Про це розповідають #Букви.

Музей заснувала група американських бізнесменів і фінансистів, а також художники і колекціонери мистецтва. 13 квітня 1870 року музей офіційно відкрили після покупки першого експоната – римського саркофага.

Зараз він вважається найбільшим музеєм Нью-Йорка, його колекція налічує 1,5 мільйона предметів.

На дудлі зображено 6 предметів-експонатів з музею, зокрема:

Картина Comtesse de la Châtre – картина 1789 року Луїзи Елісавети Віге Ле Брун;

Грецька теракотова амфора (глечик) з кришкою і ручкою. Вік приблизно 540 рік до н. е.;

Гоа камінь і золота скринька-футляр. Кінець 17 – початок 18 століття;

Щедро прикрашена шестиструнна гітара. Складний декор включає класичні фігури, музичні інструменти і квіткові мотиви з чорного дерева, які вписуються в основу кольору слонової кістки;

Труна співачки Амона-Ре, Хенеттаві. Господиня будинку, співачка Амона-Ре, Хенеттаві померла у віці 21 року. Вона була похована в розграбованій гробниці, яка спочатку була місцем спочинку Мінмоса, верховного жреця. Поховання дівчини було скромним. Тіло Хенеттаві не забальзамували, а просто огорнули лляними бинтами.

Мармуровий гравець на арфі, 2800-2700 роки до н. е.