Серия картинок посвящена его популярному роману “Граф Монте-Кристо”.

Именно в этот день, в 1844 году вышел в свет первый роман писателя. Небольшой фрагмент тогда опубликовали в газете Les Journal des Débats.

Роман в полном объеме вышел в свет в 1846 году.

Александр Дюма: что известно о писателе

Писатель родился во Франции 24 июля 1802 года. Его называют одним из самых читаемых французских авторов и мастером приключенческого романа. Две самые известные его книги — “Граф Монте-Кристо” и “Три мушкетера”. Кроме них, под именем Дюма вышло огромное количество исторических романов, в написании которых участвовали соавторы. Учитывая, что у него был сын Александр, часто при упоминании о писателе говорят: “отец”.

Писать Дюма начал в период, когда ему приходилось в одиночку содержать мать и незаконно рожденного сына. В основном, в то время он писал различные пьесы, что приносило неплохие деньги.

О его личной жизни известно немало. В частности, Дюма не скрывал свою пылкую страсть к множеству женщин. К примеру, в 1840 году он женился на актрисе Иде Ферье, продолжая при этом быть в связи со многими другими женщинами. От некоторых из них он имел детей. Спустя всего четыре года супруги расстались, но официально развод так и не оформили.

На писательстве он зарабатывал много, но тратил не меньше, так как вел роскошный образ жизни.

Также он был собственников некоторых газет и изданий, писал мемуары, а в конце жизни попробовал написать поваренную книгу “Большой кулинарный словарь”.

О чем роман “Граф Монте-Кристо”

Роман повествует об марсельском моряке Эдмоне Дантесе с корабля “Фараон”, который был несправедливо обвинен и помещен в тюрьму в замке Иф. Там он провел 14 лет. По истечению этого срока Дантесу удалось сбежать (его тело выбросили в мешке в море, так как считали, что там лежит покойник) и найти клад, о котором ему рассказал другой заключенный, аббат Фариа. Его считали сумасшедшим, так как он постоянного говорил о существовании некоего многомиллионного клада.

Только оказавшись на свободе, Дантес узнал о том, что 14 лет был в тюрьме. Он оправился на остров Монте-Кристо, который считался необитаемым и нашел так тот самый клад, о котором говорил аббат. Разбогатев, Дантес нашел своих обидчиков, которые к тому моменту уже сделали карьеру и занимали высокое положение. В отместку – он разрушил их жизни. но посчитался с ними уже не Дантес, а никому неизвестный граф Монте-Кристо.

Отомстив, Дантес остался с пустотой в душе.

В последние дни граф понял, что, мстя тем, кого считает преступниками, он причинил непоправимый вред многим невиновным, и сознание этого легло тяжким бременем на его совесть.

В конце романа граф уплывает на корабле, оставив остров Монте-Кристо с его подземными чертогами и огромными богатствами в дар сыну Морреля Максимилиану и его возлюбленной — Валентине де Вильфор, дочери прокурора.

На деньги, заработанные от романа, Дюма построил дом и загородную виллу.