Поисковая система Google посвятила новый дудл защитной маске в связи с распространением COVID-19 в мире.

Об этом рассказывают #Буквы.

Дудл называется “Носите маску. Спасите жизни”. Нажав на него пользователи смогут получить актуальную и проверенную информацию о COVID-19.

“С его помощью мы хотим напомнить пользователям, что опасность еще не миновала, а простые правила – ношение маски и соблюдение социальной дистанции – помогут сохранить здоровье себе и окружающим”, – говорится в сообщении Google.

Также в Google показали, в каких странах доступен этот дудл: