Об этом рассказывают #Буквы.
Дудл называется “Носите маску. Спасите жизни”. Нажав на него пользователи смогут получить актуальную и проверенную информацию о COVID-19.
“С его помощью мы хотим напомнить пользователям, что опасность еще не миновала, а простые правила – ношение маски и соблюдение социальной дистанции – помогут сохранить здоровье себе и окружающим”, – говорится в сообщении Google.
Также в Google показали, в каких странах доступен этот дудл:
- Ранее поисковая система Google посвятила новый дудл работникам общественного транспорта, которые продолжают работать в условиях пандемии.