Поисковый сервис Google посвятил новый дудл от 28 октября бабушкам и дедушкам, праздник которых отмечают в этот день на территории Украины и России.

#Буквы собрали интересные факты об этом празднике.

Конкретно этот дудл могут увидеть только те, кто пользуются Google с территории Украины и России. При этом, праздник отмечают в более чем 30 странах мира.

Новый дудл стилизован под картинку с поющими птичками. Логотип Google отображается в виде надписи на скворечнике.

Когда кликаешь на дудл, то переходишь на страницу по запросу “День бабушек и дедушек”.

День бабушек и дедушек: история праздника

На территории Украины этот день был учрежден в 2009 году. Но в мире он появился годом ранее и был учрежден Цветочным бюро Голландии. Прогнозировали, что внуки будут поздравлять родных и дарить им цветы, которые символизируют связь поколений.

Таким образом, в мире стало на один хороший семейный праздник больше. День бабушек и дедушек довольно быстро полюбился людям и распространился по всему миру.

В этот день принято дарить своим бабушкам и дедушкам цветы. Кроме этого, им необходимо уделить хотя бы немного времени. К примеру, попить вместе чай или сходить на прогулку. В условиях пандемии коронавируса, когда люди преклонного возраста оказались в группе риска, с ними стоит минимизировать контакты, но проявить заботу по-другому.

Некоторые в этот день устраивают семейное торжество, собираясь всей семьей за одним столом. Принято вспоминать прошлое, пересматривать старые фотографии.

В некоторых странах в этот день устраивали различные мероприятия для пожилых людей, в том числе и благотворительные. Часто благотворительные фонды организовывали сбор подарков в дома престарелых.