Відео-анімація розповідає, що кожен житель планети Земля може “посіяти насіння світлого майбутнього”. У дудлі показали, як дерева висаджуються в природному середовищі.

“Планета, яку ми називаємо своїм домом, продовжує живити життя і надихати на дива. Навколишнє середовище старанно працює, щоб підтримати нас, і це вимагає від нас відповіді. У сьогоднішньому відео Doodle показано, як дерева висаджуються в природному середовищі. Це один з багатьох способів, за допомогою яких ми можемо зробити свій внесок в збереження здоров’я нашої Землі для майбутніх поколінь”, – йдеться в повідомленні Google.

День Землі – узагальнена назва, яка використовується щодо заходів, які проводяться навесні з метою спонукати людей бути уважнішими до навколишнього середовища на планеті. Вперше захід був організований мережею “День Землі”.