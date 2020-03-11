Компания Alphabet, которая является материнской для Google, попросила своих сотрудников из Северной Америки работать на дому, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Так, компания просит своих почти 100 000 работников в 11 офисах в США и Канаде оставаться дома и не приходить в офисы.

При этом в офис могут приходить те, чьи функциональные обязанности требуют этого.

Ранее к таким же рекомендациям прибегли Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Тем более, что по одному сотруднику Amazon и Facebook заболели коронавирусом.

На прошлой неделе руководство Twitter попросило сотрудников из Гонконга, Японии и Южной Кореи работать удаленно.

Стоит отметить, что в штабах Google:

временно запрещена реклама медицинских масок;

учрежден фонд Covid-19, чтобы временный персонал и поставщики могли взять оплачиваемый отпуск по болезни;

гигант объединился с Национальной службой здравоохранения Великобритании, чтобы помочь предотвратить распространение дезинформации о коронавирусе.