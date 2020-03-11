Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Так, компания просит своих почти 100 000 работников в 11 офисах в США и Канаде оставаться дома и не приходить в офисы.

При этом в офис могут приходить те, чьи функциональные обязанности требуют этого.

Ранее к таким же рекомендациям прибегли Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Тем более, что по одному сотруднику Amazon и Facebook заболели коронавирусом.

На прошлой неделе руководство Twitter попросило сотрудников из Гонконга, Японии и Южной Кореи работать удаленно.

Стоит отметить, что в штабах Google:

временно запрещена реклама медицинских масок;

учрежден фонд Covid-19, чтобы временный персонал и поставщики могли взять оплачиваемый отпуск по болезни;

гигант объединился с Национальной службой здравоохранения Великобритании, чтобы помочь предотвратить распространение дезинформации о коронавирусе.