Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Так, компания просит своих почти 100 000 работников в 11 офисах в США и Канаде оставаться дома и не приходить в офисы.
При этом в офис могут приходить те, чьи функциональные обязанности требуют этого.
Ранее к таким же рекомендациям прибегли Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Тем более, что по одному сотруднику Amazon и Facebook заболели коронавирусом.
На прошлой неделе руководство Twitter попросило сотрудников из Гонконга, Японии и Южной Кореи работать удаленно.
Стоит отметить, что в штабах Google:
временно запрещена реклама медицинских масок;
учрежден фонд Covid-19, чтобы временный персонал и поставщики могли взять оплачиваемый отпуск по болезни;
гигант объединился с Национальной службой здравоохранения Великобритании, чтобы помочь предотвратить распространение дезинформации о коронавирусе.
- Из-за коронавируса Google отменила крупное новостное мероприятие I/O 2020. Оно должно было пройти в Калифорнии 12-14 мая.