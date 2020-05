Об этом пишет издание Engadget.

Экспериментальный проект под названием Sodar создает кольцо радиусом два метра вокруг пользователя через экран телефона. Таким образом, можно визуально оценить расстояние до других людей и соблюдать новые правила.

Sodar – это не отдельное приложение, его не нужно устанавливать. Чтобы использовать Sodar, нужно посетить его веб-сайт, но пока инструмент доступен только для пользователей Android.

Кроме того, смартфон пользователя должен поддерживать технологию дополненной реальности ARCore.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020