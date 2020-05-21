Дудл опубликован на сайте Google.

Ежегодно день вышиванки отмечается в третий четверг мая. Праздник является своеобразным чествованием культурного наследия нации, он посвящается сохранению и возрождению украинского традиции изготавливать и вышивать одежду.

“Сегодня вышиванка признана неотъемлемой составляющей национального костюма Украины и выражением патриотизма и культурной гордости. Поэтому оденьте свою лучшую вышиванку и присоединяйтесь к этому празднованию украинской культуры! С Международным днем ​​вышиванки”, – говорится в сообщении Google.