Google сплатив АМКУ 1 млн гривень штрафу

ТОВ "Google" сплатило 1 мільйон гривень штрафу за ненадання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

“Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку “Google Мій бізнес”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, положеннями статей 22 та 22¹ Закону України “Про Антимонопольний комітет України” передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов’язковими для виконання у визначений ним строк.

Відтак 2 квітня 2021 року Комітет прийняв рішення про накладання штрафу на товариство у розмірі до 1 млн грн.

“Розмір штрафу обумовлювався ще й обтяжливими обставинами – “Гугл” не надавав Комітету затребувану інформацію понад рік. Це унеможливило повний і всебічний розгляд Комітетом заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Штраф підлягав сплаті у двомісячний строк з дня одержання товариством рішення. Станом на 19 травня 2021 року цей суб’єкт господарювання надіслав до Комітету документи, що підтверджують сплату штрафу”, – зазначили в Кабміні.