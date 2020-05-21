Дудл опубликован на сайте Google.

Ежегодно день вышиванки отмечается в третий четверг мая. Праздник является своеобразным чествованием культурного наследия нации, он посвящается сохранению и возрождению украинского традиции изготавливать и вышивать одежду.

Иллюстрацию для нового дудла нарисовала украинская художница Татьяна Якунова. Она находит свое вдохновение в авангардном искусстве и дизайне ХХ века.

“Больше всего времени в работе над этим проектом я посвятила изучению национальной вышивки и многочисленных узоров. Большинство элементов праздничного дудла я создала, вдохновившись многообразием традиционных элементов вышивки из разных уголков Украины”, – рассказала художница.

В Google также отметили, что для создания узора на вышиванке можно использовать более 250 видов вышивальных швов. Они делятся на три категории: цветочные орнаменты, зооморфные фигуры и геометрические фигуры. Все эти элементы изображены на новом дудле ко Дню вышиванки.

“Сегодня вышиванка признана неотъемлемой составляющей национального костюма Украины и выражением патриотизма и культурной гордости. Поэтому оденьте свою лучшую вышиванку и присоединяйтесь к этому празднованию украинской культуры! С Международным днем ​​вышиванки”, – говорится в сообщении Google.

Стоит отметить, что традиция празднования возникла в 2006 году. Идея принадлежит писательнице и журналистке Лесе Воронюк, которая, будучи студенткой, предложила другим студентами и преподавателям выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Изначально ее идею поддержали всего несколько студентов, но с каждым годом таковых было все больше.

В 2011 году был установлен рекорд по количеству людей в вышиванках в одном месте. На центральной площади Черновцов собралось четыре тысячи людей в вышиванках.