Об этом пишет The Verge.
Теперь общее количество языков в сервисе достигло 108. Среди новых добавленных языков – киньяруанда, одия, татарский, туркменский и уйгурский.
По данным Google, коллективное говорящее население этих пяти языков вместе составляет около 75 миллионов человек по всему миру.
Одной из проблем с поддержкой этих языков ранее было недостаточное количество онлайн-текста, с помощью которого можно было бы обучить искусственный интеллект. Другой проблемой являлся поиск достаточного количества носителей языка, которые могли бы помочь Google усовершенствовать перевод. Но в последние несколько лет наблюдается прогресс в обоих направлениях.
“Google Translate учится на существующих переводах, найденных в Интернете, и когда языки не имеют достаточного количества веб-контента, нашей системе трудно эффективно их поддерживать. Однако благодаря недавним достижениям в нашей технологии машинного обучения и активному участию членов сообщества Google Translate мы смогли добавить поддержку этих языков”, – рассказали в компании.
Это обновление начнет распространяться среди 1 % пользователей Google Translate, начиная с сегодняшнего дня, и в дальнейшем число пользователей будет постоянно расти.
- Компания Google разработала систему устного перевода Translatotron, которая способна напрямую переводить речь на другие языки без конвертации аудио в текст, но сохраняя интонацию и голос говорящего.