В сервис Google Translate впервые за четыре последних года добавили пять новых языков.

Об этом пишет The Verge.

Теперь общее количество языков в сервисе достигло 108. Среди новых добавленных языков – киньяруанда, одия, татарский, туркменский и уйгурский.

По данным Google, коллективное говорящее население этих пяти языков вместе составляет около 75 миллионов человек по всему миру.

Одной из проблем с поддержкой этих языков ранее было недостаточное количество онлайн-текста, с помощью которого можно было бы обучить искусственный интеллект. Другой проблемой являлся поиск достаточного количества носителей языка, которые могли бы помочь Google усовершенствовать перевод. Но в последние несколько лет наблюдается прогресс в обоих направлениях.

“Google Translate учится на существующих переводах, найденных в Интернете, и когда языки не имеют достаточного количества веб-контента, нашей системе трудно эффективно их поддерживать. Однако благодаря недавним достижениям в нашей технологии машинного обучения и активному участию членов сообщества Google Translate мы смогли добавить поддержку этих языков”, – рассказали в компании.

Это обновление начнет распространяться среди 1 % пользователей Google Translate, начиная с сегодняшнего дня, и в дальнейшем число пользователей будет постоянно расти.