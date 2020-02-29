В центре дудла изображена цифра 29, по бокам от нее – 28 и 1.

Изображение является олицетворением того, что 29 февраля наступает только раз в четыре года.

“Сегодняшний Doodle прыгает от радости в високосный день, 29-го февраля, который происходит только каждые четыре года, чтобы наши календари были на одном уровне с Землей и Солнцем”, – отметили в Google.

Также в Google показали, в каких странах доступен этот дудл: