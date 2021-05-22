Компанія Google цього літа відкриє свій перший фізичний магазин Google Store в Нью-Йорку.

Про це повідомляє The Business of Fashion.

Магазин Google буде розташований в районі Челсі недалеко від його кампуса в Нью-Йорку, в якому працює понад 11 000 співробітників.

У роздрібних магазинах Google буде продавати смартфони Pixel, Pixelbooks і фітнес-трекери Fitbit разом з пристроями розумного будинку Nest.

Відвідувачі також зможуть скористатися службою підтримки клієнтів для своїх пристроїв і забрати свої онлайн-замовлення в магазині.