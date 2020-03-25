Компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Министерство здравоохранения Украины договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине”, – говорится в заявлении.

Министерство получило грант от Google в размере 550 тысяч долларов для ведения поисковой кампании “в рамках приоритетизации официальных источников информации”.

В ведомстве добавили, что это позволит пользователям Google в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации относительно ситуации с Covid-19 в Украине, а также минимизировать использование недостоверных источников.