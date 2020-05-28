Компания Google выплатит по $1000 тем сотрудникам, которые останутся работать дома в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в блоге генеральный директор Google Сундар Пичаи.

По его словам, средства можно направить на закупку оборудования, необходимого для комфортной работы из дому.

“Поскольку мы по-прежнему ожидаем, что большинство сотрудников Google будут работать преимущественно из дома до конца этого года, мы дадим каждому сотруднику надбавку в размере $1000 или эквивалентную сумму в вашей стране, чтобы вы могли потратить их на необходимое оборудование и офисную мебель”, – отметил Пичаи.

Он также сообщил, что Google планирует постепенно возвращать своих сотрудников в офисы в разных городах с 6 июля, “если позволят условия”.

“Начиная с 6 июля, если внешние условия позволят, мы начнем открывать больше помещений в большем количестве городов. Это позволит работникам, которым нужно вернуться в офис, или которые хотят вернуться, возвращаться ограничено, с ротацией (думаем об одном дне каждые несколько недель)”, – объяснил Пичаи.

По его словам, в офисах компании будут принимать строгие меры по охране здоровья и технике безопасности, чтобы обеспечить соблюдение правил санитарии и социального дистанцирования.

Планируется, что в июле офисы Google будут загружены на 10 %, а к сентябрю заполненность помещений может подняться до 30 %.

Пичаи посоветовал продолжать работать из дома всем, кто может это делать.