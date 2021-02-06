Об этом сообщают агентство Bloomberg и издание The Verge со ссылкой на осведомленные источники.

Как известно, в обновлении программного обеспечения для iPhone и iPad под названием iOS 14.5 предусмотрена новая функция App Tracking Transparency. Этот инструмент требует, чтобы приложения при запуске получали явное согласие пользователя на сбор данных (прежде чем отслеживать его действия на веб-сайтах и в других приложениях).

Если разработчики того или иного приложения решат получить информацию обходным путем, Apple может удалить продукт из App Store.

В компании Facebook уже пожаловались, что функция App Tracking Transparency ограничит возможности эффективно обслуживать персонализированную рекламу и уменьшит доходность.

Теперь же стало известно, что в компании Google изучают альтернативу новой функции Apple (для внедрения в операционной системе Android).

По данным Bloomberg, в Google обсуждают, как можно ограничить сбор данных и отслеживание между приложениями в операционной системе Android менее жестким способом, чем это сделали в Apple. Таким образом, решение Google, вероятно, будет менее строгим и не потребует запроса на включение отслеживания данных, как у Apple.

В Google в данный момент пытаются найти баланс между растущими требованиями пользователей, заботящихся о конфиденциальности, и финансовыми потребностями разработчиков и рекламодателей.

Корпорация запрашивает мнение всех заинтересованных сторон.

Как отмечает Bloomberg, имея годовой объем продаж цифровой рекламы в размере более $100 млрд, Google заинтересована в том, чтобы помогать партнерам в получении дохода за счет таргетинга рекламы для пользователей устройств Android.

В Google не стали подтверждать информацию, действительно ли работают над защитой от отслеживания для Android.

Но в своем заявлении для СМИ представитель компании указал следующее:

“Мы всегда ищем способы работать с разработчиками, чтобы поднять планку конфиденциальности, создавая при этом здоровую экосистему приложений с поддержкой рекламы”.

Стоит отметить, что Google сейчас также работает над проектом Privacy Sandbox – новым стандартом конфиденциальности для просмотра веб-страниц. В рамках этого проекта Google предпринимает шаги по поэтапному отказу от сторонних файлов cookie в Chrome и работает над инструментами, которые позволят рекламодателям ориентироваться на группы пользователей, а не напрямую на отдельных лиц.

Проект Privacy Sandbox дает определенное представление, какой может быть функция защиты от отслеживания для Android.

По данным СМИ, изучение альтернативы функции Apple пока находится на начальной стадии.