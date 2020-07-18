Об этом сообщает The Verge.

Представитель Google подтвердил, что новая политика будет охватывать страницы, противоречащие “авторитетному научному консенсусу” в отношении пандемии коронавируса, и вступит в силу с 18 августа.

“Мы внедряем дополнительные меры, расширяя нашу политику защиты от вредных воздействий на здоровье. Опасный контент о кризисе в отрасли здравоохранения мы заблокируем, например, тот, который противоречит научному консенсусу”, – отметил он.