Об этом сообщает The Verge.
Представитель Google подтвердил, что новая политика будет охватывать страницы, противоречащие “авторитетному научному консенсусу” в отношении пандемии коронавируса, и вступит в силу с 18 августа.
“Мы внедряем дополнительные меры, расширяя нашу политику защиты от вредных воздействий на здоровье. Опасный контент о кризисе в отрасли здравоохранения мы заблокируем, например, тот, который противоречит научному консенсусу”, – отметил он.
- Ранее сообщалось, что компания Google разработала инструмент с дополненной реальностью, который поможет пользователям соблюдать правила социального дистанцирования.