Об этом говорится в блоге Google.
“Учите из дома” – главный центр информации, подсказок, тренингов и инструментов с ресурса Google for Education, который поможет учителям продолжать преподавать, даже если они физически не находятся в классе.
На сайте для начала предлагают советы, как начать дистанционное обучение, например:
как выкладывать в интернете,
как выкладывать дистанционно без видеоконференций,
как сделать уроки доступными для всех учеников,
как привлекать учеников к активному сотрудничеству при дистанционном обучении,
как сотрудничать с другими преподавателями.
В Google отметили, что этот ресурс будет развиваться и дальше. Его построили при поддержке и в сотрудничестве с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО.
- Накануне Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.
- После этого Министерство образования и науки заявило, что в связи с продлением карантина (до 24 апреля) изменит сроки вступительной кампании и дату проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).
- Учебный год в украинских школах завершится 1 июля, как это предусмотрено законодательством, но не для выпускников 11-х классов.