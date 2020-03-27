В пятницу, 27 марта, Google запустил украинскую версию ресурса для помощи учителям и ученикам в дистанционном обучении.

Об этом говорится в блоге Google.

“Учите из дома” – главный центр информации, подсказок, тренингов и инструментов с ресурса Google for Education, который поможет учителям продолжать преподавать, даже если они физически не находятся в классе.

На сайте для начала предлагают советы, как начать дистанционное обучение, например:

как выкладывать в интернете,

как выкладывать дистанционно без видеоконференций,

как сделать уроки доступными для всех учеников,

как привлекать учеников к активному сотрудничеству при дистанционном обучении,

как сотрудничать с другими преподавателями.

В Google отметили, что этот ресурс будет развиваться и дальше. Его построили при поддержке и в сотрудничестве с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО.

Накануне Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.

После этого Министерство образования и науки заявило, что в связи с продлением карантина (до 24 апреля) изменит сроки вступительной кампании и дату проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).