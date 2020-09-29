Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что с 30 сентября 2021 года вместо независимых платежных систем разработчики должны будут использовать биллинговую систему Google, которая взимает 30 % комиссионных с платежей.

Согласно существующей политике Google, разработчики обязаны были использовать платежную систему Google для покупок в приложениях в Google Play Store, но это не было строгим условием.

“Мы хотим быть уверены в том, что наши правила ясны и актуальны, чтобы их можно было применять последовательно и справедливо ко всем разработчикам, и поэтому мы уточнили формулировку в нашей политике платежей”, – отметил вице-президентом по управлению продуктами Самир Самат.