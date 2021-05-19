Про це пише видання VOX.

У вівторок на конференції розробників пошукача Google був представлений набір способів, завдяки яким компанія буде просуватися вперед за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Це говорить про те, що Google все активніше намагається створювати інструменти на основі штучного інтелекту, які будуть більш розумними і краще розуміти, як люди насправді спілкуються і думають.

Два найбільших анонси від Google пов’язані з обробкою природної мови (живої мови) і пошуком. Один називається LaMDA, що означає мовну модель для діалогових додатків; LaMDA спрощує для ШІ розмовний діалог. Інша – це технологія, яка називається багатозадачною уніфікованою моделлю (MUM), що покращує розуміння людських питань і покращує пошук.

Google також представив низку покращень на базі штучного інтелекту для своєї платформи Maps.

Ці інновації говорять про те, що Google прагне брати на себе все більше і більше тієї роботи, яку люди зазвичай виконують при взаємодії з технологіями.

Замість того, аби робити кілька запитів для отримання відповіді на серію питань, ви можете зробити це за допомогою одного, але більш хитромудрого запиту. Або замість того, щоб користувачам думати про те, які маршрути можуть бути найбільш небезпечними, Google сам виконає ці обчислення, а потім автоматично запропонує більш безпечні маршрути.

Таким чином Google не тільки прагне до того, щоб його технологія штучного інтелекту стала більш потужною, але і візьме на себе більше відповідальності в повсякденній взаємодії людей і телефонів.

Поки LaMDA і MUM все ще знаходяться в розробці. На конференції Google представила їхні короткі анонси.

MUM – це інструмент на базі штучного інтелекту, який покликаний спростити людям пошук в Інтернеті. Ця система призначена для розуміння порівнянь у пошуковому запиті. Приклад, який представник Google навів у своєму виступі, був про те, як підготуватися до походу двома різними горами – і видати найбільш прийнятну відповідь.

Відповідь на питання про піші прогулянки не обов’язково буде представлена у вигляді списку посилань на вебсайти, а буде відповіддю, що базується на різній інформації, зібраній з Інтернету.

В майбутньому Google хоче скоротити кількість пошукових запитів, які потрібно виконати, і замість цього використовувати можливості MUM для забезпечення більш послідовної та спрощеної відповіді.