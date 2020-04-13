Covid-19 Украина

обновлено 13.04.2020 в 13:02

Всего:

3102(+325)

Болеют:

2912(+325)

Выздоровели:

97

Умерло:

93(+10)

14:02 Китай помогает в борьбе с COVID-19, чтобы укрепиться в других странах – Reuters
13:50 Рейтинги «Слуги народа» и «ЕС» в Киеве почти сравнялись
13:48 Внеочередное заседание Рады 13 апреля: онлайн-трансляция
13:32 В украинской армии 19 подтвержденных случаев коронавируса
13:31 Украина закупит 90 тысяч костюмов биозащиты, – Степанов
13:14 В Киеве составили более 800 протоколов на нарушителей карантина
13:12 Горбатюк заявил, что подозрение Черновол в умышленном убийстве безосновательное
12:54 Киевляне недовольны работой Рады, премьера и президента, – опрос
12:45 В Южной Корее зарегистрировали более 100 случаев повторного заражения COVID-19
12:44 Количество безработных выросло на 36 тысяч за неделю
12:27 Полиция оштрафовала трех священников из-за скопления людей в храмах, – Аваков
12:08 В Украине коронавирусом заразились 530 медиков
12:04 В Facebook признали, что прослушивают пользователей
11:56 Более трети киевлян против запрета посещать парки, – опрос
11:41 Медики за март получат 300 % надбавки к зарплате, – глава МОЗ
11:38 ОПЕК и Россия договорились о крупнейшем сокращении добычи нефти
10:59 Запрет гулять в парках не защищает от коронавируса. Это психологическая мера
09:23 Президент и кабмин Эквадора вдвое урежут свою зарплату из-за коронавируса
07:45 Торнадо на юге США убили 6 человек
07:17 Испания ослабляет карантин
01:06 Коронавирус на борту авианосца Theodore Roosevelt: уже 550 зараженных
00:46 В Африке человекообразных обезьян закрывают на карантин из-за коронавируса

12 апреля

23:59 Скандал в Израиле: премьер Нетаньяху нарушил общенациональный карантин во время Песаха
23:26 Нацопера запустила онлайн-проект в поддержку Италии
22:59 МОЗ назвал фейком упражнение, которое якобы определяет наличие у человека COVID-19
22:43 Закрытые храмы и мессы онлайн: христиане западного обряда празднуют Пасху
22:26 «Вопросы психологии»: санврач Ляшко объяснил, зачем запретили прогулки в парках
21:53 В Чехии полиция обязала нудистов носить маски
21:40 В Италии зафиксирован самый низкий с 19 марта показатель смертности от COVID-19

Горбатюк заявил, что подозрение Черновол в умышленном убийстве безосновательное

Бывший руководитель Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что подозрение бывшего депутата от "Народного фронта" Татьяны Черновол в умышленном убийстве безосновательное.

Понедельник, 13 апреля 2020, 13:12

Об этом говорится в статье #Букв “Подозрение Черновол. Неработающий закон об амнистии + реванш”.

Гобатюк отметил, что следователи из ГПУ, которые занимались расследованием эпизодов 18 февраля, за 6 лет так и не нашли доказательств причастности Черновол к возможному поджогу офиса “Партии регионов”.

“Следует отметить, что признаки поджога здания были, но кто именно его совершил – мы не установили. Не было также доказательств причастности к этому Черновол. Что касается ее обвинения в умышленном убийстве – это квалификация по ст. 115 Уголовного кодекса безосновательная. Как по мне, там и непреднамеренного убийства нет, а умышленного – и подавно. Причина смерти господина Захарова – это отравление угарным газом. Следствие установило, что он мог покинуть помещение вместе с другими работниками офиса, однако этого не сделал. Это надо понимать для причинно-следственной связи: если бы протестующие подожгли здание и закрыли выходы из помещения – тогда можно говорить об умышленности действий. Однако выходы были свободны, работники могли покинуть помещение. Зато погибший якобы ходил и собирал с компьютеров жесткие диски, якобы с записями камер наблюдения. И здесь вопрос: а кто именно дал ему такое указание?” – говорит Горбатюк.

Отмечается, что ответственным за расследования дела поджога офиса “Партии регионов” стал не “майдановское” подразделение Государственного бюро расследований, которое по логике должно расследовать этот эпизод, а территориальное управление ГБР Киева. Так же процессуальное руководство в этом деле осуществляет не “майдановское” подразделение Офиса генпрокурора, а прокуратура Киевской области.

“Дело о поджоге офиса “Партии регионов” выделили в отдельное производство и передали в другое подразделение для расследования. Это может свидетельствовать об особом внимании к этому эпизоду 18 февраля. При этом мы расследовали, в частности, убийства и ранения правоохранителей в тот день. Однако важно, чтобы эпизоды дня исследовали в комплексе, исследовали те риски и угрозы, которые были для протестующих. Установить, не было ли в их действиях самообороны крайней необходимости. Иначе можно выхватывать отдельные эпизоды из контекста и наказать всех, например, кто бросал брусчатку. Но это, как и подозрение Черновол, будет в лучших традициях 2014 года, когда майдановцам объявляли подозрения в различных преступлениях”, – отметил Горбатюк.

Он также добавил, что закон о непреследовании майдановцев существует, но применить его невозможно. Потому что процедура освобождения от ответственности, которая там прописана, вне рамок Уголовного процессуального кодекса.

“То есть противоречит ему. А этот Кодекс говорит, что законы, которые ему не соответствуют – не могут быть применены. На практике это нашло подтверждение в деле Бибика: районный суд этот закон использовал, а апелляция сказала, что его применять нельзя. И дело вновь рассматривается в суде первой инстанции. Закон нелепый”, – пояснил Горбатюк.

  • Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
  • Впоследствии ГБР сообщило Татьяне Черновол о подозрении в поджоге офиса “Партии регионов” и действиях, повлекших за собой смерть человека во время протестов на Майдане.
  • Татьяне Черновол инкриминируют сразу 8 статей, среди которых “умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами”, за что грозит пожизненный срок.
Теги: убийство, поджог, Горбатюк

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!