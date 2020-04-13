Горбатюк заявил, что подозрение Черновол в умышленном убийстве безосновательное

Об этом говорится в статье #Букв “Подозрение Черновол. Неработающий закон об амнистии + реванш”.

Гобатюк отметил, что следователи из ГПУ, которые занимались расследованием эпизодов 18 февраля, за 6 лет так и не нашли доказательств причастности Черновол к возможному поджогу офиса “Партии регионов”.

“Следует отметить, что признаки поджога здания были, но кто именно его совершил – мы не установили. Не было также доказательств причастности к этому Черновол. Что касается ее обвинения в умышленном убийстве – это квалификация по ст. 115 Уголовного кодекса безосновательная. Как по мне, там и непреднамеренного убийства нет, а умышленного – и подавно. Причина смерти господина Захарова – это отравление угарным газом. Следствие установило, что он мог покинуть помещение вместе с другими работниками офиса, однако этого не сделал. Это надо понимать для причинно-следственной связи: если бы протестующие подожгли здание и закрыли выходы из помещения – тогда можно говорить об умышленности действий. Однако выходы были свободны, работники могли покинуть помещение. Зато погибший якобы ходил и собирал с компьютеров жесткие диски, якобы с записями камер наблюдения. И здесь вопрос: а кто именно дал ему такое указание?” – говорит Горбатюк.

Отмечается, что ответственным за расследования дела поджога офиса “Партии регионов” стал не “майдановское” подразделение Государственного бюро расследований, которое по логике должно расследовать этот эпизод, а территориальное управление ГБР Киева. Так же процессуальное руководство в этом деле осуществляет не “майдановское” подразделение Офиса генпрокурора, а прокуратура Киевской области.

“Дело о поджоге офиса “Партии регионов” выделили в отдельное производство и передали в другое подразделение для расследования. Это может свидетельствовать об особом внимании к этому эпизоду 18 февраля. При этом мы расследовали, в частности, убийства и ранения правоохранителей в тот день. Однако важно, чтобы эпизоды дня исследовали в комплексе, исследовали те риски и угрозы, которые были для протестующих. Установить, не было ли в их действиях самообороны крайней необходимости. Иначе можно выхватывать отдельные эпизоды из контекста и наказать всех, например, кто бросал брусчатку. Но это, как и подозрение Черновол, будет в лучших традициях 2014 года, когда майдановцам объявляли подозрения в различных преступлениях”, – отметил Горбатюк.

Он также добавил, что закон о непреследовании майдановцев существует, но применить его невозможно. Потому что процедура освобождения от ответственности, которая там прописана, вне рамок Уголовного процессуального кодекса.

“То есть противоречит ему. А этот Кодекс говорит, что законы, которые ему не соответствуют – не могут быть применены. На практике это нашло подтверждение в деле Бибика: районный суд этот закон использовал, а апелляция сказала, что его применять нельзя. И дело вновь рассматривается в суде первой инстанции. Закон нелепый”, – пояснил Горбатюк.