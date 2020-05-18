Сегодня, 18 мая, журналист Дмитрий Гордон проводит интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков "ДНР" в 2014 году, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Ссылку на интервью, которое начнется в 18:00 18 мая, Гордон разместил в Youtube.

Напомним, Игорь Гиркин – террорист, разыскиваемый Украиной и Нидерландами. Известный заявлением, что именно он разгар войны в Донбассе. Причастен к военным преступлениям.

В день сбития рейса МН-17 сообщил об уничтоженом транспортнике ВСУ.

После начала российской интервенции в Крыму Гиркин возглавлял диверсионный отряд, организовывал сбор крымских депутатов для назначения оккупантской референдума, командовал штурмом фотограмметрическому центра в Симферополе. В апреля 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, руководил захватом Славянская, начав таким образом войну на Донбассе. Стал первым “министром обороны” марионеточной “ДНР” (16.05.2014-14.08.2014), главнокомандующим “Армии Новороссии”. В августе 2014 года, одновременно с началом вторжения российских регулярных войск на Донбасс, выехал обратно в Россию.

Напомним, 16 июля 2015 года в британской газете The Telegraph появилась информация, что родственники 18 жертв сбитого в прошлом году на Донбассе самолета малазийских авиалиний подали иск против одного из бывших лидеров российских террористов Игоря Гиркина-Стрелкова на сумму в 900 млн. долл.

Гиркин возмутился тем, что истцы “оценили” жизни своих родственников в деньгах.

Но при этом, Гиркин финансирует реабилитацию террористов “ЛНР/ДНР” в Ростове.