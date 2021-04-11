Фото с прилавка магазина опубликовал журналист Вахтанг Кипиани в Facebook.
Кипиани отметил, что фото – не фейк, и его сделала жена Татьяна.
На коробке – фото Дмитрия Гордона крупным планом, по бокам надписи – “Ешь вволю” и “Вкус детства”.
Ранее сам Гордон подтвердил в эфире телеканала “Наш”, что планирует выпустить конфеты “птичье молоко”.
“Я сейчас хочу выпускать, например, конфеты. Есть у нас фабрика в Виннице – «Солодка мрія». Вот я хочу сейчас выпускать с ними конфеты «Гордон в шоколаде»”, – заявил журналист.
По его словам, это будет лучше “птичье молоко”.
- Ранее сообщалось, что корпорация Nestlé начнет выпускать свой первый веганский шоколад.