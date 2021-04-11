Украинский журналист Дмитрий Гордон выпустил марку конфет "птичье молоко" под названием "Гордон в шоколаде".

Фото с прилавка магазина опубликовал журналист Вахтанг Кипиани в Facebook.

Кипиани отметил, что фото – не фейк, и его сделала жена Татьяна.

На коробке – фото Дмитрия Гордона крупным планом, по бокам надписи – “Ешь вволю” и “Вкус детства”.

Ранее сам Гордон подтвердил в эфире телеканала “Наш”, что планирует выпустить конфеты “птичье молоко”.

“Я сейчас хочу выпускать, например, конфеты. Есть у нас фабрика в Виннице – «Солодка мрія». Вот я хочу сейчас выпускать с ними конфеты «Гордон в шоколаде»”, – заявил журналист.

По его словам, это будет лучше “птичье молоко”.