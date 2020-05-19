Об этом шла речь в видеообращении Гордона, опубликованном на его Youtube-канале.
Как сообщалось ранее, сегодня, 18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым). Неделе ранее Гордон записал интервью с “экс-генпрокурором” Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
Вечером 18 мая под офисом издания “Гордон” прошли несколько акций протеста из-за скандальных интервью Дмитрия Гордона.
В свою очередь Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.
“Интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами”, — сказал он.
По его словам, ответы на вопросы, которые Поклонская и Гиркин дали в его интервью, будут использованы в ходе судебного процесса в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе, как их свидетельские показания.
“Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени генеральной прокуратуры благодарности мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании”, — заявил Гордон.
Журналист заверил, что все желающие народные депутаты и представители СМИ смогут подтвердить эту информацию, связавшись с правоохранителями.
Отметим, вечером понедельника заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии изданию BBC News Украина заявил, что допускает, что материалы интервью Гордона будут использованы при расследовании преступлений. По его словам, использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях “достаточно распространенная мировая практика”.
“Такие интервью ценные дополнительным фактажем, деталями. Например, так называемая “прокурор”. Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовное преследование против нее в Украине. Гиркин во время своего интервью также рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений. Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права – военных преступлений и преступлений против человечности”, — сказал Мамедов.
- Ранее партия “Европейская Солидарность” требует от СБУ немедленно возбудить дело по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны журналистом Дмитрием Гордоном.