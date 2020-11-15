Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Заказал 10 ужинов с доставкой. В любимых ресторанах: NAM Modern Vietnamese. Чайхона. Mushlya Bar. Bull.Butcher and Wine (Запорожье). Вино Кучино. Попросил добавить в заказ бутылку украинского вина: Вина Гулиевых. Колонист. Парралель 46. Бейкушем. Они все мне конкуренты, но разберемся с ними на полке, после адаптивного карантина. Пока максимально друг другу помогаем. Поддержите местных производителей и рестораторов. Им сейчас очень непросто”, – написал Черняк.

Он также отметил лиц, которым сделал доставку.

“Встречайте доставку Raket Алексей Кравчун, Andriy Fedoriv, ​​Владимир Зеленский, Aleksandr Konotopskyi, Viktoriya Tigipko, Наталья Шмигельская,

Марина Авдеева, Александр Соколовский, Владислав Чечеткин, Igor Mazepa”, – подчеркнул бизнесмен.

В июне сообщалось, что глава холдинга Global Spirits, владелец бренда “Хортица” Евгений Черняк собирается подать в суд на издание “Буквы”.

Причина — информация, которая содержится в публикации #Букв “Владелец “Хортицы” изменил Facebook-пост от 2018 года, чтобы “предсказать” пандемию”, где помимо истории с “пророчеством” указано, что Евгений Черняк проводит платные бизнес-форумы. Адвокат Черняка называет это ложью и требуют удалить информацию.

В свою очередь адвокат #Букв заявил, что опубликованная информация – о том, что Евгений Черняк проводит платные лекции и тренинги не является секретной, частной. Информация общедоступна, как для журналистов, так и для любого другого человека.

Евгений Черняк — бизнесмен, глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits, ведущий YouTube-канала о бизнесе “Big Money”.

В состав Global Spirits входят ряд предприятий по производству водки, настоек, коньяков и бренди, вин, шампанского, вермутов и слабоалкогольных напитков (бренды “Хортиця”, “Мороша”, “Медовуха”, “Первак”, “Oreanda”, “Blagoff”, “Микадо”, “Shustoff” и другие).

На своем YouTube-канале “Big Money” Черняк проводит интервью с различными людьми: не только с бизнесменами, но и с представителями шоу-бизнеса. Кроме того, там есть интервью с политическим деятелем Андреем Портновым – бывшим заместителем главы администрации президента времен Виктора Януковича.