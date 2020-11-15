Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Заказал 10 ужинов с доставкой. В любимых ресторанах: NAM Modern Vietnamese. Чайхона. Mushlya Bar. Bull.Butcher and Wine (Запорожье). Вино Кучино. Попросил добавить в заказ бутылку украинского вина: Вина Гулиевых. Колонист. Парралель 46. Бейкушем. Они все мне конкуренты, но разберемся с ними на полке, после адаптивного карантина. Пока максимально друг другу помогаем. Поддержите местных производителей и рестораторов. Им сейчас очень непросто”, – написал Черняк.
Он также отметил лиц, которым сделал доставку.
“Встречайте доставку Raket Алексей Кравчун, Andriy Fedoriv, Владимир Зеленский, Aleksandr Konotopskyi, Viktoriya Tigipko, Наталья Шмигельская,
Марина Авдеева, Александр Соколовский, Владислав Чечеткин, Igor Mazepa”, – подчеркнул бизнесмен.
В июне сообщалось, что глава холдинга Global Spirits, владелец бренда “Хортица” Евгений Черняк собирается подать в суд на издание “Буквы”.
Причина — информация, которая содержится в публикации #Букв “Владелец “Хортицы” изменил Facebook-пост от 2018 года, чтобы “предсказать” пандемию”, где помимо истории с “пророчеством” указано, что Евгений Черняк проводит платные бизнес-форумы. Адвокат Черняка называет это ложью и требуют удалить информацию.
В свою очередь адвокат #Букв заявил, что опубликованная информация – о том, что Евгений Черняк проводит платные лекции и тренинги не является секретной, частной. Информация общедоступна, как для журналистов, так и для любого другого человека.
Евгений Черняк — бизнесмен, глава наблюдательного совета крупного алкогольного холдинга Global Spirits, ведущий YouTube-канала о бизнесе “Big Money”.
В состав Global Spirits входят ряд предприятий по производству водки, настоек, коньяков и бренди, вин, шампанского, вермутов и слабоалкогольных напитков (бренды “Хортиця”, “Мороша”, “Медовуха”, “Первак”, “Oreanda”, “Blagoff”, “Микадо”, “Shustoff” и другие).
На своем YouTube-канале “Big Money” Черняк проводит интервью с различными людьми: не только с бизнесменами, но и с представителями шоу-бизнеса. Кроме того, там есть интервью с политическим деятелем Андреем Портновым – бывшим заместителем главы администрации президента времен Виктора Януковича.
- Ранее Евгений Черняк угрожал продюсеру Ольги Поляковой Михаилу Ясинскому за его комментарий под постом бизнесмена.