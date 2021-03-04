Об этом сообщает Business Insider.

Еще в январе восемь горилл в сафари-парке зоопарка Сан-Диего дали положительный результат на COVID-19.

Сотрудник отдела охраны окружающей среды и здоровья диких животных Надин Ламберски сообщила, что первые признаки болезни появились тогда, когда 49-летняя горилла по имени Уинстон начала кашлять, а накануне у одного из сотрудников зоопарка подтвердился COVID-19.

“Как только мы узнали, что у сотрудника был положительный результат, мы были в состоянии повышенной готовности, так что кашель действительно стал сигналом тревоги, и мы немедленно начали получать разрешения, необходимые для отправки образцов для диагностического тестирования”, – добавила она.

К середине февраля гориллы полностью выздоровели.

В то же время, ветеринарная фармацевтическая компания Zoetis разработала экспериментальную вакцину, которая не создана и не подходит для использования человеком.

В общем эту вакцину ввели девяти человекообразным обезьянам – четырем орангутанам и пяти бонобо, в том числе орангутангу по имени Карен, который был первой в мире обезьяной, перенесшей операцию на сердце в 1994 году.

В связи с тем, что в дикой природе осталось менее 5000 горилл, исследователи обеспокоены тем, что, поскольку обезьяны живут в тесных семейных группах, инфекция может быстро распространиться, если только одна обезьяна заразится коронавирусом.

На данный момент мало что известно о влиянии коронавируса на животных, хотя различные животные, включая кошек и собак, ранее давали положительный результат на COVID-19.