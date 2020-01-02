Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд гривен

Государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.

Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службе.

Дефицит госбюджета был профинансирован за счет заимствований – они перевыполнены на 4% к плановому показателю, поскольку поступления от приватизации составили 0,5 млрд грн, то есть 3,1% плана.

Доходы общего фонда государственного бюджета по факту составили 879,8 млрд гривен, что на 3,1% меньше плана. По сравнению с предыдущим годом они выросли на 5,5%.

Расходы общего фонда – 950 млрд гривен, что на 3,2% меньше по сравнению с плановыми показателями. Минфин подчеркнул, что правительство в 2019 году полностью профинансировало защищенные статьи.

За минувший год 213,3 млрд гривен направили на национальную безопасность и оборону, 183,3 млрд гривен – на покрытие дефицита Пенсионного фонда, 130 млрд гривен – на образование, 102,5 млрд гривен – на льготы, субсидии и госпомощь, 95,1 млрд гривен – на медицину, 53,8 млрд гривен – на развитие дорог и инфраструктуры.