Общий фонд государственного бюджета Украины за первый месяц 2020 года недополучил почти четверть запланированных доходов.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства финансов Украины со ссылкой на Государственную казначейскую службу.

Так, в январе доходы общего фонда госбюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн или на 24,5 % меньше плана (56,4 млрд грн).

В Минфине среди причин недовыполнения доходов называют укрепление гривны и более низкие газовые тарифы.

“Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом Правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Это, в частности, крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 грн/доллар США, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/ доллар США), меньший объем импорта и более низкие цены на газ”, – отмечается в сообщении.

Согласно оперативным данным, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), что администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже запланированных показателей.

Доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов, администрируемых Государственной таможенной службой, ниже планируемых на 7,9 млрд грн.

По данным Минфина, совокупные заимствования в общий фонд государственного бюджета составили в январе 50,8 млрд грн (из которых на внутреннем рынке 16,9 млрд грн). Погашение государственного долга в гривневом эквиваленте в январе составило 31,6 млрд грн.

Министр финансов Оксана Маркарова, комментируя невыполнения плана поступлений в госбюджет, заверила, что в 2020 году все потребности Украины будут профинансированы.

“Тщательный анализ, выводы и меры предпринимаются. Как и в 2019 году, когда многие ошибочно предполагал 50/100/150 миллиардные “дыры”, которые в результате слаженной работы власти и не прогнозировались и не возникли, и в 2020 году мы, как бы тяжело ни было, ответственно отреагируем на все новые вызовы и обеспечим нормальное финансирование потребностей страны”, – написала она в Facebook.