Такие данные обнародовал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.
“За январь-март 2020 года бюджет не получил 14% запланированных поступлений в общий фонд. Это 45 млрд гривен, из которых 27 млрд гривен таможенных и налоговых платежей и 17 млрд гривен внешних заимствований”, – написал Пацкан.
Он указал, что в результате сокращения импорта товаров и услуг в бюджет не поступило 9,5 млрд гривен НДС. Разница между прогнозным и фактическим курсом гривны привела к недополучению 6,7 млрд гривен доходов.
В результате расходов бюджета было осуществлено на 28,3 млрд грн (11%) меньше плана.
Пацкан указал, что образование, медицина, строительство спортивных объектов не получили 1,1 млрд гривен из-за просчетов при подготовке госбюджета на 2020 год.
“В первом квартале 2020 года расходы общего фонда государственного бюджета выполнялись хуже за последние пять лет”, – резюмировал Пацкан.
- Верховна Рада 13 квітня на позачерговому засіданні підтримала за основу та в цілому проєкт закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” № 3279-д. Зокрема, документом передбачається скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочені майже на 32,4 млрд гривень – з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень.