За I квартал нынешнего года государственный бюджет Украины не получил 45 млрд гривен запланированных поступлений в общий фонд, из которых 27 млрд – таможенные и налоговые платежи.

Такие данные обнародовал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

“За январь-март 2020 года бюджет не получил 14% запланированных поступлений в общий фонд. Это 45 млрд гривен, из которых 27 млрд гривен таможенных и налоговых платежей и 17 млрд гривен внешних заимствований”, – написал Пацкан.

Он указал, что в результате сокращения импорта товаров и услуг в бюджет не поступило 9,5 млрд гривен НДС. Разница между прогнозным и фактическим курсом гривны привела к недополучению 6,7 млрд гривен доходов.

В результате расходов бюджета было осуществлено на 28,3 млрд грн (11%) меньше плана.

Пацкан указал, что образование, медицина, строительство спортивных объектов не получили 1,1 млрд гривен из-за просчетов при подготовке госбюджета на 2020 год.

“В первом квартале 2020 года расходы общего фонда государственного бюджета выполнялись хуже за последние пять лет”, – резюмировал Пацкан.