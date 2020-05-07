Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

Он пояснил, что на Донбассе нереально провести честные выборы при нынешних условиях. Кент пояснил, что главные условия сегодня – полное прекращение огня, вывод Россией войск и получение Украиной контроля над границей.

Речь идет о местных выборах, запланированных на 25 октября.

“Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над международным рубежом… Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин, и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны”, – заявил Кент.

Кент сказал, что Россия с первого дня подписания соглашений в Минске нарушала их и продолжает так делать.

“Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории… Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя”, – отметил Кент.