Об этом сообщается на сайте Госдепа.
“Государственный департамент рекомендует гражданам США избегать любых международных поездок из-за глобального воздействия COVID-19. В странах, где коммерческие варианты отъезда остаются доступными, граждане США, проживающие в Соединенных Штатах, должны организовать немедленное возвращение, если они не готовы оставаться за границей в течение неопределенного периода времени”, — говорится в сообщении.
Гражданам США, проживающим за рубежом, следует избегать всех международных поездок.
“Если вы решили поехать за границу или уже находитесь за пределами США: подумайте о немедленном возвращении в страну проживания, используя любые доступные коммерческие средства; имейте план поездки, который не полагается на помощь правительства США”, – отметили в Госдепе.
Госдеп поднял оценку опасности для путешественников на максимальный, четвертый уровень.
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