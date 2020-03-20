Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределенное время.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

“Государственный департамент рекомендует гражданам США избегать любых международных поездок из-за глобального воздействия COVID-19. В странах, где коммерческие варианты отъезда остаются доступными, граждане США, проживающие в Соединенных Штатах, должны организовать немедленное возвращение, если они не готовы оставаться за границей в течение неопределенного периода времени”, — говорится в сообщении.

Гражданам США, проживающим за рубежом, следует избегать всех международных поездок.

“Если вы решили поехать за границу или уже находитесь за пределами США: подумайте о немедленном возвращении в страну проживания, используя любые доступные коммерческие средства; имейте план поездки, который не полагается на помощь правительства США”, – отметили в Госдепе.

Госдеп поднял оценку опасности для путешественников на максимальный, четвертый уровень.