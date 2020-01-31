Об этом сказано в сообщении Госдепа.
В ведомстве призвали не путешествовать в Китай, отметив, что если поездка все же состоится, то местные власти имеют право вернуть туристов на родину без объяснения причин.
“Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане, Китай… Путешественники должны быть готовы к введению в действие ограничений на поездки без предварительного уведомления. Коммерческие перевозчики сократили или приостановили маршруты в и из Китая”, – сказано в сообщении.
Представителям американского правительства также посоветовали временно отложить визиты в Китай, если в таковых была необходимость.
23 января Госдеп уже отозвал из Китая всех дипломатов и членов их семей, а также других госчиновников и политиков.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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