Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.

Об этом заявили в пресс-службе Госдепа.

В ведомстве напомнили о том, что ранее посольство США в Багдаде подверглось “нападению вооруженных группировок, поддерживаемых Ираком”.

“В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США все консульские операции были приостановлены. Граждане США не должны подходить к посольству”, – заявили в ведомстве.