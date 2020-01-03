Об этом заявили в пресс-службе Госдепа.
В ведомстве напомнили о том, что ранее посольство США в Багдаде подверглось “нападению вооруженных группировок, поддерживаемых Ираком”.
“В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США все консульские операции были приостановлены. Граждане США не должны подходить к посольству”, – заявили в ведомстве.
- В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касим Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил командира иранского элитного подразделения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.