Об этом сказано в официальном заявлении на сайте Госдепа.
Если лидера ИГИЛ внесут в такой список, для него это будет означать введение персональных санкций, а также запрет для третьих лиц иметь с ним дела, делать транзакции или предоставлять любую поддержку.
“Сегодняшнее заявление является частью более масштабных усилий, направленных на преодоление ИГИЛ. Мы полностью уничтожили так называемый халифат ИГИЛ в Ираке и Сирии и боремся с его филиалами и сетями по всему миру”, – заявили в Госдепе.
Стоит отметить, что Амир Мухаммад Саид Абдал-Рахман аль-Мавла стал лидером ИГИЛ после смерти предыдущего лидера Абу Бакра аль-Багдади.
- Ранее в Государственном департаменте США заявили, что несмотря на гибель лидера, террористическая организация Исламское государство сохранила свое присутствие по всему миру благодаря разветвленным сетевым структурам.
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