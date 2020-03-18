Об этом сказано в официальном заявлении на сайте Госдепа.

Если лидера ИГИЛ внесут в такой список, для него это будет означать введение персональных санкций, а также запрет для третьих лиц иметь с ним дела, делать транзакции или предоставлять любую поддержку.

“Сегодняшнее заявление является частью более масштабных усилий, направленных на преодоление ИГИЛ. Мы полностью уничтожили так называемый халифат ИГИЛ в Ираке и Сирии и боремся с его филиалами и сетями по всему миру”, – заявили в Госдепе.

Стоит отметить, что Амир Мухаммад Саид Абдал-Рахман аль-Мавла стал лидером ИГИЛ после смерти предыдущего лидера Абу Бакра аль-Багдади.